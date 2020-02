Mühlhausen. Die Reihe in der Stadtbibliothek Mühlhausen geht auch 2020 weiter.

Finanzielle Unterstützung für Westthüringer Kultursalon

Über 3000 Gäste erlebten seit Gründung des Westthüringer Kultursalons in der Stadtbibliothek Jakobikirche im Jahr 2013 Kabarettabende, Lesungen und Konzerte ebenso wie literarische Programme und Ausstellungen. Dank einer erneuten finanziellen Unterstützung von der VR-Bank Westthüringen kann das Veranstaltungskonzept fortgesetzt werden. Vorstand Ralf Schomburg übergab jetzt Spendenschecks über 4000 Euro an den Freundeskreis Stadtbibliothek sowie über 800 Euro an den Verein Kunstwestthüringer.

„Es ist der Stadt Mühlhausen ein wichtiges Anliegen, die wunderbaren Räumlichkeiten unserer Stadtbibliothek über die Leseförderung hinaus einem breiten Publikum zugänglich zu machen und mit niveauvollen Veranstaltungen zu füllen“, erklärte Helge Wittmann, Fachbereichsleiter Stadtarchiv/Stadtbibliothek der Stadtverwaltung.

Die Begründung der jährlichen Reihe Westthüringer Kultursalon geht auf die gemeinsame Initiative der Stadtbibliothek, der VR Bank Westthüringen mit dem Mühlhäuser Kulturbund zurück, nach dessen Auflösung der Freundeskreis der Stadtbibliothek die Reihe fortsetzt.