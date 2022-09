Flarchheim: Wenn Hunde auf einem Reitturnier siegen

Flarchheim. Nach Flarchheim war zu einem dreitägigen Reit- und Springturnier eingeladen. Zwei Wettbewerbe standen besonders hoch in der Gunst der Zuschauer.

Die Einheimischen räumten ab beim dreitägigen Sommerturnier des Reit- und Fahrvereins Flarchheim. Drei Siege sicherte sich Frank Stötzel. Ebenfalls siegreich waren Jennifer Plötz und Sarina Lüthke sowie die Kinder Philipp Klimosch, Ashley Köhler, Emil Stadler und Carolina Reinz. Für die stimmungsvollen Höhepunkte sorgten zwei ungewöhnliche Wettbewerbe: Jump and Dog, bei dem neben den Pferden auch die Hunde einen Parcours zu absolvieren hatten, und das Fahren. 17 Gespanne gingen an den Start, so viele wie noch nie in der jüngsten Geschichte des Flarchheimer Turniers. Dessen Organisatoren waren vor allem mit dem Zuspruch am Sonntag zufrieden, als 500 Gäste zum Turniertag gekommen waren. Insgesamt hatten 120 Reiter aus Thüringen, Hessen und Niedersachsen mit 230 Pferden gemeldet.

Neben den verschiedenen Reiterwettbewerben war der Vergleich Jump and Dog, bei dem erst Pferd und Reiter und dann die Hunde in den Parcours gingen, einer der Höhepunkte. Ricarda Arnd aus Niedersachsen hatte dazu Hund Bounty mitgebracht. Foto: Claudia Bachmann

Dazu kamen die Hunde. So hatte Ricarda Arend aus Niedersachsen ihren Bounty dabei. „Der ist total gut und sprungstark, der würde auch über die Hindernisse gehen, die für die Pferde vorgesehen sind.“ Tonia Sodzawitza übernahm den Part des Reitens mit Bounjour. Sie bleiben fehlerfrei und wurden Dritte. Siegerin wurde Jennifer Plötz (Flarchheim).