Floristen im Unstrut-Hainich-Kreis: Fachkräftemangel und steigende Preise sind nicht das einzige Problem

Kathrin Kremser (links) und Sandra Kiesel schauen in Mühlhausen zuversichtlich in die Zukunft.

Unstrut-Hainich-Kreis. Feste wie der Muttertag zählen für die Floristen im Unstrut-Hainich-Kreis zu den umsatzstärksten Tagen des Jahres. Doch in den letzten Jahren hat sich für sie einiges verändert.

„Zum Glück haben wir in unserer Branche die Feste“, sagt die Floristin Kathrin Kremser, Inhaberin von Florales in Mühlhausen. Für sie und ihre Kolleginnen und Kollegen waren besondere Anlässe wie Geburtstage, Hochzeiten oder kürzlich der Muttertag schon immer die umsatzstärksten Tage des Jahres.

Doch auch an ihnen sind Pandemie, Inflation und Energiekosten nicht spurlos vorbei gegangen. Wie steht es um die Floristen im Unstrut-Hainich-Kreis?

„Das Kaufverhalten hat sich verändert“, sagt Susanne Abbe. Sie ist Geschäftsführerin beim Blumengroß- und Einzelhandel Thüflor in Mühlhausen. „Der klassische Blumenstrauß wird weniger gekauft, dafür nehmen Kunden mehr Bundware mit.“ Unter den Begriff fällt beispielsweise ein Bund Tulpen. Doch auch hier hat sich etwas getan. „In der Corona-Pandemie mussten wir schließen und die Supermärkte haben ohne Ende Blumen aufgefahren.“ Seitdem habe sich nicht viel daran geändert. „Dem Fachhandel hat das zu schaffen gemacht, denn Supermärkte bieten Pflanzen auch zu ungewöhnlichen Jahreszeiten an. Da müssen wir als Fachhandel mitziehen“, so Susanne Abbe.

Dieses Problem kennt auch ihre Kollegin Yvonne Fleischer, Geschäftsführerin von Thomaflor in Mühlhausen. „Der Lebensmitteleinzelhandel setzt Blumen als Werbemittel ein, um Kunden in den Laden zu locken“, sagt sie. „Wir müssen von den Blumen allerdings leben. In der Corona-Pandemie haben die Supermärkte Blut geleckt. Da es gut funktioniert hat, haben sie ihr Sortiment nicht zurückgefahren.“ Und weiter: „Es hat sich verändert, aber wir können damit umgehen. Wir können individuelle Floristik anbieten.“

Sowohl Susanne Abbe als auch Yvonne Fleischer berichten von weiteren Gründen, die ihnen Sorgen bereiten. Dazu gehören vor allem auch die Mindestlohnerhöhung, gestiegen Preise im Einkauf und der Fachkräftemangel.

Doch beide Geschäftsführerinnen suchen nach Lösungen für ihre Situation, wie beispielsweise beim Thema fehlende Fachkräfte.

Geschäftsführer setzen auf den eigenen Nachwuchs

„Wir bilden unseren eigenen Nachwuchs aus, es wäre der verkehrte Ansatz, es nicht zu machen“, sagt Susanne Abbe. Auch bei Thomaflor setzt Geschäftsführerin Fleischer auf den eigenen Nachwuchs.

Der Fachkräftemangel beschäftigt aber auch Dirk Ackermann. Gemeinsam mit seiner Frau betreibt er in Mühlhausen Grabpflege und das Geschäft Blumen Ackermann.

„Wir kriegen keine guten Floristen. Wir mussten die Öffnungszeiten runterfahren, weil uns das Personal fehlt“, sagt Ackermann. Für ihn und sein Geschäft sind wiederum die beiden Großmärkte aus Mühlhausen eine Konkurrenz.

„Die Leute stehen bei uns im Laden und erklären, dass sie dort eine Orchidee für die Hälfte des Preises bekommen. Normalerweise ist das aber der Ort, an dem der Florist einkauft.“

Trotz des milden Winters seien die Einkaufspreise für seine Ware um mindestens ein Viertel gestiegen. Das müsse kompensiert werden, ebenso wie der höhere Mindestlohn. „Wir versuchen so viel wie möglich selbst zu machen und uns mit Qualität und Nachhaltigkeit durchzusetzen. Aber irgendwann kann man nicht mehr alles selbst machen.“

Kathrin Kremser betreibt ihren Laden in Mühlhausen. Auch sie spüre Veränderungen, aber sei mit der Situation zufrieden. „Kein Tag ist wie jeder andere. Schwankungen sind völlig normal und unsere Branche ist wetterabhängig. Auch die Supermärkte gibt es seit Jahren“, sagt sie.

„Was die anbieten, das können und wollen wir nicht anbieten.“ Ihre Schnittblumen seien teurer geworden und auch die Gärtnerpreise seien gestiegen. Es müsse beim Preis ein Kompromiss gefunden oder nach Alternativen gesucht werden.

Sind Blumen damit zu einem Luxusgut geworden? „Klar man bekommt Blumen beim Discounter“, sagt Sandra Kiesel, Mitarbeiterin bei Florales. „Aber wenn die Leute noch Geld für einen Blumenstrauß ausgeben wollen, dann wollen sie auch Qualität.“ Kathrin Kremser ergänzt: „Sie wollen Freude daran haben und, dass der Strauß möglichst lange hält.“

Kathrin Kremser bleibt weiter positiv. „Jammern bringt nichts“, sagt die Unternehmerin. „Wir sind zufrieden so wie es ist und freuen uns auf die schöne Jahreszeit. Wir gehen davon aus, dass es weitergehen wird. Und wir werden uns weiter Mühe geben und uns von negativen Gedanken nicht anstecken lassen.“