Förder-Nachschlag für Sanierung des Salza-Gymnasiums in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Einen Nachschlag vom Land gab es für die Sanierung des Salza-Gymnasiums. Wie das Landratsamt des Unstrut-Hainichj-Kreises mitteilte, sind der Grund dafür die gestiegenen Kosten für das Bauvorhaben im Schulteil zwei in der Hannoverschen Straße. 2,1 Millionen Euro waren ursprünglich vorgesehen, um das Gebäude umfassend zu sanieren. Ende 2018 bewilligte das Land Fördermittel in dieser Höhe.

Der Schulteil wurde vorrangig barrierefrei umgebaut. Dazu gehörten neue, behindertengerechte Sanitäranlagen und ein neuer Aufzug am Gebäude. Komplett erneuert wurden die Elektrik und die Heizung. Das Schulgebäude aus DDR-Zeiten erhielt überdies eine Wärmedämmfassade. Auch der Brandschutz wurde auf modernen Stand gebracht.

Bereits nach der Ausschreibung der einzelnen Aufträge habe sich gezeigt, dass die Fördermittel nicht für alle nötigen Arbeiten ausreichten. Die Summe lag insgesamt rund eine Million Euro über dem Plan, so das Landratsamt. Das nötige Geld wurde aus Eigenmitteln in den Haushalt 2020 eingestellt. Gleichzeitig habe sich Landrat Harald Zanker (SPD) beim Land um zusätzliche Fördermittel bemüht.

Kurz vor Weihnachten sei schließlich ein Bescheid vom Landesamt für Bau und Verkehr eingetroffen. Demnach stocke das Land seinen Zuschuss um gut 300.000 Euro auf. Dadurch müsse der Landkreis nun rund 640.000 Euro selbst zusätzlich aufzubringen. Das Vorhaben ist inzwischen abgeschlossen. Auch die Sanierung samt Umbau der benachbarten Salza-Halle – ein 13-Millionen-Euro-Projekt, das der Kreis mit Hilfe des Landes stemmen konnte – ist fertig.

Und die nächste Baustelle ist auf dem Areal schon in Sicht: Die Neugestaltung der Außensportanlagen. Wegen der erfolgten Hallensanierung müssen die Weit-, Drei- und Hochsprunganlage sowie die 100-Meter-Laufbahn verlegt werden. Für den Schulsport muss zudem der Fußball-Ascheplatz befestigt und mit einer 265 Meter langen Rundlaufbahn versehen werden. Damit würde die rund 4000 Quadratmeter große Fläche auch an die Vorgaben für Schulsport angepasst.

Anfang Dezember traf im Landratsamt der Förderbescheid für dieses Vorhaben ein. Gut 926.000 Euro. Laut Landkreis nutzen wöchentlich rund 850 Schülerinnen und Schüler diese Anlage. Sie gehört damit zu den meist genutzten im Kreis. Bei ihrer Erneuerung spielt die Barrierefreiheit ebenfalls eine Rolle. So sollen Behindertenparkplätze am Halleneingang entstehen, ebenso einer Rampe für Rollstühle am Nebeneingang, über die die Umkleiden in der Halle erreicht werden können. Dazu kommen ein neues barrierefreies WC auf der Außenanlage sowie überdachte Rollstuhl-Abstellplätze.