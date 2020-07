Blick in eine Glasfaser-Verteilerstation: Für die Digitalisierung von Schulen im Unstrut-Hainich-Kreis gibt es Fördermittel von Bund und Land.

Fördermittel für die Digitalisierung von Schulen

Vier weitere Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises profitieren vom Digitalpakt Schule, dem Förderprogramm, das bis 2024 läuft. Laut Mitteilung des Landratsamtes bewilligte das Land für entsprechende Investitionen in der Dalton-Grundschule Ammern 145.500 Euro, für die Novalis-Regelschule Bad Tennstedt 87.000 Euro, die Unstruttal-Regelschule Ammern 305.000 Euro und das Tilesius-Gymnasium 784.000 Euro. Bereits im Programm sind Berufsschule, Nikolai-Grundschule in Mühlhausen und Gemeinschaftsschule Rodeberg mit insgesamt 1,1 Millionen Euro. Ziel ist die Herstellung oder Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf dem jeweiligen Schulgelände.

Der Unstrut-Hainich-Kreis ist Träger von 40 Bildungseinrichtungen. Für sie stünden noch Fördermittel in Höhe von rund 3,47 Millionen bereit. Weitere Anträge, für die auch ein Konzept der Schule selbst nötig ist, würden in der Schulverwaltung des Kreises schrittweise vorbereitet.