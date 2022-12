Förderverein für Kultur und Geschichte wird in Bad Langensalza vorgestellt

Bad Langensalza. „Natur, Kultur, Futur“ – ein Name mit Programm. Das wird am Sonntag in Bad Langensalza vorgestellt. Mit neuem Veranstaltungsort.

Die Veranstaltung zur Vorstellung des neuen Fördervereins „Natur, Kultur, Futur“ in Bad Langensalza findet am Sonntag, 18. Dezember, um 18.30 Uhr im Haus der Spuren in der Straße Unterm Berge statt. Ursprünglich war es geplant, das Projekt in der Gottesackerkirche vorzustellen.

Der Verein soll kulturelle Einrichtungen in Bad Langensalza enger miteinander verbinden. „Er soll Kultur, Natur und Geschichte zusammenbringen“, sagte Initiator Michael Luick-Thrams. Dabei gehe es unter anderem um finanzielle Hilfen und Anträge für Fördermittel, aber auch um die Vernetzung der verschiedenen Institutionen. „Wir wollen uns gegenseitig unterstützen“, sagt Luick-Thrams.