Fotos von grünen Oasen in Langensalza erwünscht

Weil der Tag der offenen Höfe und Gärten im Juni in Bad Langensalza wegen der Corona-Krise ausfallen muss, planen die Organisatoren eine Fotoaktion. Sie erbitten Bilder von Gartenprojekten oder zum Beispiel besonders schönen Stauden in der Nachbarschaft. „Oder Sie nehmen ein Foto auf, wie Sie in einem Beet arbeiten. Vielleicht mit dem Gartenschere in der Hand oder der Arbeitsschürze um die Hüfte, die Sie als Gartenöffner in den letzten Jahren geschenkt bekommen haben“, heißt auf dem Flyer, der eigens für die Aktion erstellt wurde. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Bilder sollen dann im Internet veröffentlicht werden im sozialen Netzwerk Facebook. Das könne auch anonym geschehen, informieren Katrin Kühmstedt und Kerstin Hellmundt vom Organisationsteam. Es reiche mitzuteilen, wie man sich entschieden habe.

Durch diese Aktion sollen sich Hobbygärtner von der Kreativität der anderen anstecken lassen, vielleicht entstehe so auch ein reger digitaler Erfahrungsaustausch. Vor allem aber solle die Aktion Lebensfreude in das derzeit eingeschränkte soziale Leben bringen und zeigen, wie sehr man sich an der Natur erfreuen könne.

Fotos können bis Ende Juni geschickt werden an: offene-gaerten@gmail.com