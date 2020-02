Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fragen zu Gesundheit und Sozialrecht werden in Mühlhausen beantwortet

Rund um gesundheitliche und sozialrechtliche Fragen und Probleme beraten die Mitarbeiter der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland am Mittwoch, 5. Februar, auf dem Steinweg (Höhe Obermarkt) in Mühlhausen. Zwischen 10 und 16 Uhr wird hier eine kostenfreie Beratung angeboten. Ob gesetzlich, privat oder gar nicht krankenversichert – das unabhängige Beratungsangebot könne von allen Menschen in Deutschland genutzt werden, heißt es in einer Mitteilung.

Eine persönliche Beratung sei auf Deutsch, Türkisch und Russisch möglich. Ratsuchende können ihren kostenlosen Beratungstermin unter der kostenfreien Telefonnummer (0800) 011 77 25 vereinbaren. Auch spontane Besucher seien herzlich willkommen. Weitere Informationen unter www.patientenberatung.de