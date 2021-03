Die Frau kam in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Frau bei Unfall in Mühlhausen schwer verletzt

Mühlhausen In Mühlhausen wurde eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Bei einem Unfall wurde am Mittwochabend eine 65-jährige Frau schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, wurde die Fußgängerin am Obermühlenweg von einem Auto erfasst.

Die Frau stürzte und verletzte sich so, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste.

