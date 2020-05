Mühlhausen. Fahrraddiebe wurden am Dienstagabend in Mühlhausen dabei beobachtet, wie sie mehrere Räder in ein Gebäude trugen.

Frau und zwei Männer wollten gleich mehrere Fahrräder klauen

Demnach wollten eine Frau und zwei Männer mehrere Fahrräder entwenden, die am Hintereingang eines Elektrofachmarktes in Mühlhausen abgestellt waren. Der Zeuge meldete schließlich seine Beobachtungen der Polizei. So sollen die Diebe die Fahrraddiebe in ein Gebäude getragen haben.

Die vor Ort eingetroffenen Polizisten konnten anschließend sogar einem Diebstahlopfer sein Bike sogar gleich wieder zurückgeben. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung entdeckte die Polizei zudem ein weiteres, kurz zuvor, gestohlenes Fahrrad.

Nun wird gegen die 38-jährige Frau und die beiden Männer im Alter von 37 und 38 Jahren wegen Diebstahl ermittelt. Ein drittes gestohlenes Fahrrad ist bis heute laut Polizeiangaben spurlos verschwunden.