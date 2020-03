Mehrere hundert Frauen konnte Andrea Frank bei der Frauentagsfeier des Verein Frauen für Frauen 2019 in Bad Langensalza begrüßen. In diesem Jahr fällt die Veranstaltung aus.

Frauentagsfeier in Bad Langensalza abgesagt

Wegen des Corona-Virus ist die Frauentagsfeier in Bad Langensalza am 7. März abgesagt worden. Wie der Verein Frauen für Frauen mitteilt, habe man lange überlegt und sich entschieden, die Veranstaltung abzusagen. Die Karten können beim Verein zurückgegeben werden. Laut Vereinschefin Andrea Frank wird der Eintritt erstattet. Sie will am Samstag vorsorglich am Thepra-Saal warten und Gäste abfangen, falls die Nachricht nicht alle erreicht hat.