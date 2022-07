Katrin Heinke (links) und Beatrice Thron vom Kabarett Die Arche spielten im Freibad in Lengenfeld.

Freibad in Lengenfeld wird zur Bühne der Kabarettisten

Lengenfeld unterm Stein. Der Karnevalverein in Lengenfeld hat sich auf die Fahnen geschrieben, auch außerhalb der Saison Veranstaltung zu organisieren – vor allem Kabarett. Das sind die Pläne für den Herbst.

Zickenzoff gab es am Wochenende im Schwimmbad von Lengenfeld unterm Stein. Dafür sorgte das Kabarett „Die Arche“ in Erfurt.

So trafen sich Frau Zickler und Frau Zoffke im Treppenhaus und dann wurde geklatscht, getratscht und geratscht, was das Zeug hält: Kindererziehung, Männerpflege, Glück und Unglück, Jugend und Alter, Internet- und Schönheitswahn. Zoff war immer vorprogrammiert.

Katrin Heinke und Beatrice Thron schlüpften in so manche Rolle an diesem Abend. Als rüstige Rentnerinnen nach dem Motto „Rent a Rentner“ hatten sie die endgültige Lösung der Altenpflege parat oder klärten die Frage, warum eine Kreuzfahrt Kreuzfahrt heißt.

Pannen werden mit Standup-Comedy überspielt

Dass es Politessen nicht einfach haben, konnte man ebenso erfahren und auch, wie unterschiedlich die Kindererziehung in der heutigen Zeit sein kann.

Dass bei den vielen Kostümwechseln auch mal ein Mikro oder dessen Akku verrutschen kann und dann daraus fast ein eigener Programmpunkt als Standup comedy wird, war dem schauspielerischen Talent der Akteure aber auch dem Lengenfelder Bühnentechniker Lucas zu verdanken, der so an diesem Abend mehr auf der Bühne statt, wie sonst, neben der Bühne zu finden war. Musikalisch begleitet wurden Katrin Heinke und Beatrice Thron an diesem Abend von Yulia Martynova.

Nächstes Gastspiel Ende November

Der Lengenfelder Carnevalverein, der zu diesem Kabarettabend eingeladen hatte, plant nach Aussage seines Vereinsvorsitzenden Peter Kaufhold bereits das nächste Gastspiele: Am 25. November soll es – dann im Saal – heißen: „Wir schenken uns nichts!“ mit Ranz&May aus Potsdam.