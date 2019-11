Mühlhausen MühlhausenDie Volkshochschule (VHS) Mühlhausen hat für den Kurs „English – In conversation with John“ noch freie Plätze. Wie Petra Franke für die Volkshochschule informierte, würden die Teilnehmer die Fremdsprache ...

Freie Plätze im Englisch-Kurs

Die Volkshochschule (VHS) Mühlhausen hat für den Kurs „English – In conversation with John“ noch freie Plätze. Wie Petra Franke für die Volkshochschule informierte, würden die Teilnehmer die Fremdsprache ab Montag 11. November über 30 Unterrichtsstunden bei elf Terminen mit dem Musiker John Idan erlernen. Der aus Detroit stammende Gitarrist habe lange Zeit in England gelebt und wenn er nicht gerade mit Bands unterwegs sei, unterrichte er an der VHS Englisch. Im „Conversation“-Kurs gehe es vorrangig um das Sprechen und das miteinander Reden – unter Anwendung des für Niveaustufe B1 üblichen Wortschatzes. Der Kurs findet immer Montags von 17.30 bis 20 Uhr statt und kostet 103 Euro. Anmeldung in der VHS oder unter www. vhs-uh.de. (red)