Freilaufende Hunde verletzen in Mühlhausen zwei Personen - Halter bekommt Anzeige

Mühlhausen. Zwei freilaufende Hunde sind in Mühlhausen auf Passanten losgegangen. Der Halter der Tiere bekommt jetzt ein Problem.

Am Sonntagvormittag wurden in Mühlhausen am Stadtpark zwei Personen durch zwei freilaufende Hunde verletzt. Wie die Polizei informierte, habe eine 54Jährige einen Notruf abgesetzt, nachdem sie von einem der beiden Hunde gebissen wurde, so dass sie ein Hämatom davontrug.

Vor Ort stellte die Polizei fest, dass auch ein 57-jähriger Radfahrer gebissen wurde. Diesen schnappten die Hunde in beide Unterbeine, so dass auch er Hämatome davontrug. Zum Glück wurden beide nicht ernsthaft verletzt.

Gegen den 42-jährigen Hundehalter aus Mühlhausen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. In dem Zusammenhang werde geprüft, ob er seine Pflichten als Hundehalter vernachlässigte.