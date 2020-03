Mühlhausen. Die Kreishandwerkerschaft sagt wegen des Coronavirus die Freisprechungsfeier am Samstag ab.

Freisprechungsfeier der Handwerksgesellen in Mühlhausen fällt aus

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freisprechungsfeier der Handwerksgesellen in Mühlhausen fällt aus

Die für Samstag, 14. März, im Audimax des Mühlhäuser Berufsschulzentrums geplante Freisprechungsfeier der Junggesellen im Handwerk findet nicht statt. Kreishandwerksmeister Roland Reichenbach teilte am Mittwoch mit, dass er die Veranstaltung aufgrund der Allgemeinverfügung des Landratsamtes zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus nicht durchführen werde.

Etwa 30 Auszubildende sollten an diesem Tag ihre Gesellenbriefe erhalten. Eingeladen waren auch Familienangehörige sowie Vertreter aus Wirtschaft und Politik. Die Gesellinnen und Gesellen werden nach den jüngsten Entwicklungen jetzt über den Ausfall informiert, erklärte Reichenbach. Die Gesellenbriefe können im Büro der Kreishandwerkerschaft Kyffhäuser-Unstrut-Hainich in der Felchtaer Straße 27 in Mühlhausen abgeholt werden.