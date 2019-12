Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freizeitkicker beschließen Fußballpokal

Joachim Möschl schwelgt in Erinnerung, als der letzte Ball des 25. Salzapokals der Fußballer am Silvestertag in der Oostkamphalle gespielt ist. Es sind traditionell die Freizeitkicker, die die Reihe aus elf Turnieren innerhalb von anderthalb Wochen beschließen. Organisiert wird der Fußball-Marathon vom FSV Preußen Bad Langensalza. „Es waren nicht immer Freizeitmannschaften, anfangs war es ein Dankeschönturnier für engagierte Eltern unserer Nachwuchskicker“, sagt Möschl, der in den 1990ern Nachwuchskoordinator des FSV Preußen Bad Langensalza war. So viele Eltern wollten mitspielen, dass er für das Turnier fünf Mannschaften zusammen bekam. Und: Beim ersten Salzapokal 1996 ging es beim Hauptturnier noch um den Pokal des Bürgermeisters. Und der, Bernhard Schönau, stand bei einem Freizeitturnier selbst auf dem Parkett.

Das Turnier der Freizeitspieler beschloss am Silvestertag den 25. Salzapokal der Fußballer. Im Neunmeterschießen gewann die Mannschaft Torschusspanik (in Gelb) gegen Lok Güterbahnhof. Foto: Claudia Bachmann Nun setzen die Freizeitkicker den Schlusspunkt, wobei man die Regelung gelockert hat. „Man bekommt sonst nicht genügend Mannschaften zusammen, weil es eben nicht so viele nicht-aktive Fußballer gibt“, sagt Markus Fromm, der während der Pokaltage des Öfteren als Hallensprecher fungierte. Die Regelung wurde gelockert, auch Aktive konnten dabei sein. So wie Robert Scholz, der einst für Mühlhausen, Bad Langensalza und Großengottern kickte und nun seine sportliche und private Heimat bei der Spielgemeinschaft Thamsbrück/Bothenheilingen gefunden hat. Seine Truppe „Torschusspanik“, zu der auch Preußens Torwarttrainer Miroslav Jakubik gehörte, setzte sich im Finale erst im Neunmeterschießen gegen Lok Güterbahnhof durch. Ein Sieg in den sieben Nachwuchsturnieren ging an Gastgeber Preußen Bad Langensalza, bei den A-Junioren. Dabei handelt es sich nicht um eine eingespielte Mannschaft, die Jungs um Torschützenkönig Tim Weißenborn sind bereits in den beiden Männermannschaften aktiv. In der Region blieben die Siege bei den E- (Union Mühlhausen) und den D-Junioren (Thamsbrück). Mit Jaqueline Blomann vom FC Union Mühlhausen erhielt auch ein Mädchen einen Sonderpreis. Sie wurde als beste Torhüterin im Turnier der B-Junioren ausgezeichnet.