Bad Langensalza. Ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskrieges findet ein Friedensgebet in Bad Langensalza statt. Außerdem können persönliche Gebete am Balkankreuz in Bad Langensalza angebracht werden.

Seit einem Jahr finden in Bad Langensalza anlässlich des russischen Angriffskrieges in der Ukraine Friedensgebete statt. Am Freitag, 24. Februar, um 18 Uhr findet das nächste in der Marktkirche in Bad Langensalza statt. Ergänzt wird das Gebet durch den Bläserkreis Bad Langensalza. Des Weiteren werden auch Geflüchtete aus der Ukraine erwartet.

Neben dem Friedensgebet wird es wieder die Aktion der Passionszeit „Da steht ein Kreuz in der Stadt“ geben. Wie zuvor wird an jedem Freitag ein Balkenkreuz in der Stadt stehen. Persönliche Gebete können auf Zetteln notiert und an dem Kreuz angebracht werden. An diesem Freitag steht das Kreuz am Bahnhof in Bad Langensalza.