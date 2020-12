Friedenslicht ist angekommen in Bad Langensalza

Das Friedenslicht aus Bethlehem ist in Bad Langensalza angekommen. „Es ist Gottes Geschenk, das wir es auch in diesem Jahr haben“, sagte Dirk Vogel, Pfarrer des evangelischen Pfarrbereichs am Sonntag beim ökumenischen Gottesdienst in der Marktkirche. Noch am Morgen war offen, wie die Christen an das Licht gelangen. Ernest und Helke Goldhahn konnten es mit dem achtjährigen Georg Burkhardt dann in Goldbach von den Pfadfindern abholen. „Wenn man es weitergibt, kann es noch heller leuchten“, rief Vogel auf, allen Menschen gerade jetzt Herzenswärme entgegenzubringen.