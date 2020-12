Friedenslicht wird mit Andacht ausgesendet

Das Friedenslicht aus Bethlehem soll am 23. Dezember von der Marktkirche Bad Langensalza ausgesendet werden. Die Gemeinde lädt daher um 16 Uhr Menschen und Vertreter der Kirchengemeinden der Region zu einer Andacht ein, um das Licht für ihre Kirchen zu übernehmen. Heiligabend soll es dann vielfach geteilt werden und zu den Christvespern in der Region brennen. Das Friedenslicht war am Sonntag in der Marktkirche angekommen. Pfarrer Dirk Vogel sagte, dass gerade dieses Jahr das Symbol der Hoffnung so wichtig sei. Er regte an, es Heiligabend mit einem Gruß denen vor die Tür zu stellen, die nicht selbst in die Kirche kommen können.