Südeichsfeld. Gemeinderat Südeichsfeld will die Gebühren in den Ortschaften vereinheitlichen.

Friedhofsgebühren Thema im Südeichsfeld

Die Landgemeinde Südeichsfeld will die Friedhofsgebühren vereinheitlichen. Eine entsprechende Satzung soll der Gemeinderat am Donnerstag, 6. Februar (19.30 Uhr, Sitzungsaal Diedorf), verabschieden. Seit Gründung der Landgemeinde im Dezember 2011 gibt es unterschiedliche Gebühren in den Ortschaften. Daneben stehen die Öffnungszeiten und Eintrittspreise für die kommende Saison für das Schwimmbad in Lengenfeld unterm Stein auf der Tagesordnung. Auf Antrag der Fraktion Liste Wendehausen ist die Jugendförderung ein weiteres Thema. Bürgermeister Andreas Henning (parteilos) will über den Stand der Haushaltsplanung informieren. Als Gemeinderatsmitglied rückt Stefan Fiege (CDU) aus Faulungen für Tino Feigenspan nach, der das Mandat abgab.