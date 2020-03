Fruchtschnitzer und Öle zum Bio-Cafe Geburtstag in Mühlhausen

Gemüse und Fruchtschnitzkunst gab es am Freitag im Bio-Cafe in der Mühlhäuser Ratsstraße zu erleben. Arthur Felger (rechts) zeigte Gudrun Barringer das asiatische Schnitzen. Er verwandelte einen Rettich in einen Kakadu und färbte das Gefieder mit Roter Beete. Schnabel und Zunge wurden aus einer Möhre gefertigt. Die Kunst bestehe darin, zeitig geerntetes Obst und Gemüse zu verwenden. „Das zu schnitzende Material sollte nicht allzu reif sein, außerdem muss man die Technik beherrschen“, erläutert Felger. Einen Großteil der Figuren könne man mit einem einfachen scharfen Küchenmesser fertigen. Heike Dittmar präsentierte frisch gepresste Bio-Öle. „Die Öle sind zur Nahrungsergänzung und zur Unterstützung bei Krankheiten hilfreich“, sagt Dittmar.