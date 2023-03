Frühlingsgefühle im Unstrut-Hainich-Kreis

Chiara Schönau über Schnee und Vitamin D

Schnee im Unstrut-Hainich-Kreis! Ich dachte, ich gucke nicht richtig, als ich in der vergangenen Woche aus dem Fenster geschaut habe. Normalerweise bin ich ein selbst ernanntes „Schneekind“ und habe direkt gute Laune, wenn draußen alles weiß bedeckt ist. Schnee macht einfach glücklich. Aber doch bitte nicht mehr im März!

Bei mir steigt inzwischen die Vorfreude auf den Frühling. Ein paar Tage mit gutem Wetter und Sonnenstrahlen, um Vitamin D zu tanken, würden guttun. Der Balkon wartet beispielsweise auch noch darauf, endlich wieder aus dem Winterschlaf zu erwachen. Und einer Mittagspause mit dem Gesicht in der Sonne wäre ich zum Start der neuen Woche auch nicht abgeneigt.

Für den Moment ist die Mission allerdings noch, dass ich mir zumindest den Frühling in die Wohnung hole. So sind vor wenigen Tagen knallgelbe Tulpen bei mir eingezogen. Für den Rest bleibt nur abzuwarten und zu hoffen, dass endlich dauerhaft der Frühling bei uns im Unstrut-Hainich-Kreis Einzug hält. In diesem Sinne: Liebe, liebe Sonne, komm ein bisschen runter! Lass‘ den Regen oben, dann wollen wir dich loben!