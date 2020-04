Frühlingssonne in Bad Langensalza wohin aus Auge reicht

Der Frühling hat am Wochenende einen brillanten Start hingelegt. In dieser Woche sollen die Temperaturen ebenfalls bis auf 20 Grad hoch gehen. Überall grünt und blüht es. Bereits vor zwei Wochen standen die Bäume am Bad Langensalzaer Rathaus in voller Blüte, wenngleich nur wenige Menschen derzeit in der Innenstadt unterwegs sind, um das genießen zu können. Aufgrund der gegenwärtigen Situation bleiben auch das Arboretum und der Japanische Garten in der Kurstadt geschlossen.