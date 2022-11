Führung durch die mittelalterliche Altstadt von Mühlhausen

Mühlhausen. Bei einer öffentlichen Führung am Samstag können Interessenten Mühlhausen von einer ganz neuen Seite entdecken.

Touristen und Interessierte können die geschichtsträchtigsten Ecken der mittelalterlichen Reichsstadt Mühlhausen bei einer öffentlichen Gästeführung am kommenden Samstag, 19. November, um 11 Uhr entdecken. Wie es in einer Mitteilung der Touristinformation Mühlhausen heißt, begleitet der Stadtführer seine Gäste etwa eineinhalb Stunden durch die Altstadt von Mühlhausen.

Treffpunkt ist am Samstag in der Touristinformation in der Ratsstraße. Eine vorherige Anmeldung wird laut Mitteilung empfohlen. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro pro Person.

Weitere Informationen zu anderen Führungen gibt es unter der Telefonnummer 03601 / 40 47 70 und auf der Internetseite www.mhl-kultur.de.