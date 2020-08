Mühlhausen. Die Tourist-Information lädt am Wochenende zu zwei öffentlichen Stadtführungen ein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Führung durch die Mühlhäuser Altstadt

Die Tourist-Information Mühlhausen lädt am 8. und 9. August, jeweils um 11 Uhr, zu einer öffentliche Führung durch die historische Altstadt von Mühlhausen ein. Treffpunkt ist in der Tourist- Information, Ratsstraße 20 in Mühlhausen. Die Teilnehmerzahl ist coronabedingt auf 20 Personen begrenzt. Eine Anmeldung wird deshalb empfohlen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und der Mindestabstands müssen beachtet werden. Die Führung kostet fünf Euro pro Person. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 03601/40 47 70.