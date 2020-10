Führung durch Mühlhäuser Synagoge

Die Stadt lädt am Sonntag, 11. Oktober, zu einer Sonderführung durch die Mühlhäuser Synagoge. Schon im 13. Jahrhundert dokumentierte das Mühlhäuser Rechtsbuch jüdische Einwohner in der Reichsstadt Mühlhausen. Eine Synagoge wurde erstmals 1380 erwähnt. Das heutzutage zu besichtigende Gebäude entstand ab 1840, wurde am 9. November 1938 in der Reichspogromnacht geschändet und nach 1945 der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen übergeben. 1998 wurde sie wieder geweiht, so dass sie für Gottesdienste nutzbar ist. Heute dient sie vor allem als Begegnungsstätte mit Ausstellung und Bibliothek.

Treff, 13.30 Uhr, Tourist Information, Ratsstraße 20, Preis sieben Euro, unter Telefon: 03601/40 47 70