Jedes Jahr am 9. November treffen sich die Mühlhäuser zum Gedenken an die Pogromnacht auf dem jüdischen Friedhof (Archiv-Foto).

Der Geschichts- und Denkmalpflegeverein lädt zur Führung über den jüdischen Friedhof auf dem Alten Friedhof, Mühlhausen ein. Dem Verein zufolge ist der Termin am Mittwoch, 16. September, 17 Uhr. Männliche Teilnehmer werden gebeten, eine Kopfbedeckung zu tragen. Mit Martin Sünder werde einer der besten Kenner der Geschichte der jüdischen Minderheit Mühlhausens und ihrer Bestattungsplätze den Ort mit seinen Grabdenkmälern erläutern.

Der 1872 eröffnete Friedhof hat den alten jüdischen Friedhof an der Burg abgelöst, der 1900 beräumt wurde. „Einige Grabmäler dieses älteren Bestattungsplatzes wurden auf das damals neue Gräberfeld umgesetzt. Die Vertreibung und Vernichtung der jüdischen Minderheit auch in Mühlhausen während der NS-Diktatur bedeutete die faktische Schließung des Friedhofs, der danach lange aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden war“, so Helge Wittmann vom Verein.

Das habe sich geändert; der jüdische Friedhof gehöre zu den bedeutenden Denkmalen der Stadt. Er wird jedes Jahr am 9. November zum Gedenken an die Pogromnacht von 1938 genutzt.