In Mühlhausen:s Marienkirche gibt es einen Nikolausaltar. Er ist Teil der Führung.

Führung zum Nikolaus in der Mühlhäuser Marienkirche

Mühlhausen. Die Mühlhäuser Museen bieten eine Führung für Familien an. Dort kann man den Bischof von Myra treffen.

Zu einer Nikolaus-Familienführung laden die Mühlhäuser Museen für Sonntag, 5. Dezember, 15 Uhr, in die Marienkirche ein. Vor über 1700 Jahren lebte der Bischof Nikolaus in Myra, der heutigen Türkei. Um die historische Person aus Vorderasien ranken sich zahlreiche Legenden, die auf zwei mittelalterlichen Altarflügeln in der Marienkirche dargestellt sind.

Museumspädagogin Steffi Maass berichtet, wie der Bischof von Myra zu seiner Berühmtheit gelangte und er zum Überbringer der Geschenke wurde. Die Teilnahme kostet für Erwachsene acht, für Kinder zwischen 4 und 14 Jahre, zwei Euro. Jüngere haben freien Eintritt.

Nur mit Anmeldung, Tel.: 03601/85660. Es gilt 2G für Erwachsene, Kinder müssen ihre Corona-Schultests vorlegen.