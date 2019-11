Fünf Bauvorhaben für Schlotheim

Die Brücke in der Heilinger Straße in Schlotheim soll saniert werden.

Wie man die 723.600 Euro Hochzeitsprämie des Landes für die Bildung der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen investiert, dazu haben die Stadträte aus Schlotheim erste Vorstellungen. Auf fünf Maßnahmen legten sie sich jetzt fest. Das Feuerwehrgebäude soll energetisch saniert werden; der Gehweg an der Amtsstraße (auf Seite der Buchhandlung) grundhaft oder der Fußweg an Sondershäuser Straße und Sondershäuser Landstraße provisorisch ausgebaut werden. Zudem muss die Brücke in der Heilinger Straße neu gebaut werden. Die ist wegen ihres schlechten Zustands für Fahrzeuge schwerer als 16 Tonnen gesperrt. Sie wird täglich von den Schulbussen genutzt.