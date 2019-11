Für jedes Meisterteam einen Feldahorn

Die Meister haben sich verewigt. Für jede Alterskasse, die in der zurückliegenden Saison im Fußball-Kreismaßstab einen Titel gewann, pflanzte der Thamsbrücker Sportverein einen Baum, einen Feldahorn. Erfolgreich waren sie in drei Altersklassen: Bei den E-Junioren siegten die von Ronny Dobeneck und Christian Panse trainierten Kinder in der Kreisoberliga und im Kreispokal. Olaf Walter und Steve Engelhardt führten die D-Junioren zu zwei Titeln in der Kreisoberliga und in der Halle; das gelang in der ältesten Nachwuchsklasse, bei den A-Junioren, auch Sascha Rösner. Dazu sollte auch eine Tafel mit den Namen der erfolgreichen Fußballer platziert werden. Die kommen bei weitem nicht allein aus Thamsbrück. Anfang des Jahrzehnts wurde eine Spielgemeinschaft mit dem SC Großengottern gegründet, das Einzugsgebiet der Mannschaften erstreckt sich auf die gesamte Landgemeinde. Auch aus Bad Langensalza kommen Kinder, selbst aus dem entfernten Kurstadt-Ortsteil Grumbach.

Elf Nachwuchsmannschaften kicken unter dem Dach der Spielgemeinschaft. Das ehrgeizige Ziel von Jugendkoordinator Ronny Dobeneck: Wir wollen auch ohne große Jugendfußballvereine, wie es drei im Fußball-Großkreis Eichsfeld/Unstrut-Hainich gibt, zeigen, dass man fundiert trainieren und erfolgreich spielen kann. „Die Kinder sollen in ihrem vertrauten Umfeld bleiben und sich auch mit ihren Heimatvereinen identifizieren.“ Dass sich auch die Sportpolitik bewegen muss, fordert der Gymnasiallehrer aus Altengottern: „Es gibt immer weniger Kinder. Und immer weniger, die auch Sport treiben wollen. Erlaubt man Spielgemeinschaften nicht mehr nur mit drei, sondern auch mit vier Mannschaften, können alle leistungsgerecht spielen.“ Er glaubt: „Am Ende befinden sich mehr Mannschaften im Spielbetrieb, weil unter den Teams mehr Flexibilität herrscht, man nach der Spielstärke zusammenstellen kann.“ Das Baumprojekt soll nicht nur Würdigung der Leistungen in der Saison 2018/2019 sein, sondern auch nachhaltig. „Rund um den Thamsbrücker Sportplatz musste zuletzt viel abgeholzt werden. Es fehlt an schattigen Orten“, macht der Jugendkoordinator deutlich – wohl wissend, dass drei junge Bäume nicht reichen werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Insgesamt gehören nach Aussage Dobenecks derzeit 163 Kinder und Jugendliche den verschiedenen Mannschaften der Spielgemeinschaft an. Ziel ist es, dass alle Übungsleiter, die sie betreuen, auch eine Trainerausbildung absolviert haben. Derzeit sind fünf lizenzierte Übungsleiter in den elf Mannschaften im Einsatz.