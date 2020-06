Dominik Trost ist Pfarrer in der katholischen Kirchengemeinde Struth.

Fürchtet euch nicht!

Gibt es eine Stelle in der Bibel, die Sie ganz persönlich berührt hat und somit eine Losung für Ihr Leben geworden ist? Bei mir ist das eine Stelle aus dem Johannesevangelium: „Euer Herz sei ohne Angst! Glaubt an Gott und glaubt an mich.“ Diese Stelle begleitet mich, und ich sage sie mir oft im Alltag zu.

„Muss man euch alles dreimal sagen?“ Wie oft hat meine Mutter das zu uns Kindern gesagt! „Muss man denn alles dreimal sagen?“ Der Satz klingt mir noch in den Ohren. Mehr als dreimal wird in der Bibel der Satz gesagt: „Fürchte dich nicht! – Hab keine Angst!“ Ein solcher Zuspruch kann wie Balsam sein für eine verängstigte und furchtsame Seele. „Fürchte dich nicht!“, sagt der Engel zur erschrockenen Maria. „Fürchtet euch nicht!“, lautet die Engelsbotschaft an die Hirten. Die ganze Bibel ist durchzogen von dieser Aufforderung und Ermutigung.

Den Jüngern auf dem vom Sturm gepeitschten See ruft Jesus es zu: „Habt Vertrauen! Ich bin es. Fürchtet euch nicht!“ Und die Osterbotschaft lautet: „Er ist auferstanden. Fürchtet euch nicht!“

Doch gibt es nicht vielerlei Gründe, sich zu fürchten? Wie viel Schlimmes und Schreckliches geschieht in der Welt! Und wie viel Unsicherheit und Angstmachendes, wie viel Leidvolles und Schicksalhaftes gibt es auch im eigenen Leben! Angesichts der Fülle von Dunkelheiten und Gefahren, von Unglück und Leid, klingt da das „Fürchtet euch nicht“ wie das Pfeifen im Walde oder sogar wie Hohn? Außerdem ist es nicht ganz normal, sich zu fürchten? Gehören Ängste und Sorgen nicht zu unserem Leben?

„Fürchtet euch nicht!“ – sagt Jesus immer wieder. Vielleicht muss man es uns mehrfach sagen, bis wir es wirklich (sodass es wirkt) glauben können. Ganz ehrlich, ich höre das immer wieder gern, sogar mehr als dreimal. Es tröstet und ermutigt, es stärkt und befreit.

„Der Herr ist mein Licht und mein Heil“, betet der Psalmist, „vor wem sollte ich mich fürchten? – Der Herr ist die Kraft meines Lebens, vor wem sollte mir bangen?“ Und am Schluss: „Hoffe auf den Herrn und sei stark, hab festen Mut und hoffe auf den Herrn.“ Bei all dem geht es um Glauben und Vertrauen, um sich festmachen in Gott. Vertrauen wir dem Licht mehr als der Finsternis! Dem Ewigen mehr als dem Vergänglichen! Vertrauen wir dem Mächtigsten mehr als den Mächten dieser Welt und Zeit!