Dieses Tor war er Ein- und Ausgang der Garnison-Kaserne in der heutigen Goethe-Straße in Bad Langensalza.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fundstück (252): Das Langensalzaer Schicksalstor

Das Tor stand einst am Ein- und Ausgang der Garnison-Kaserne in der heutigen Goethe-Straße in Bad Langensalza.

Tpmebufo eft Lsbetdiýu{fo.Cbubjmmpot sýdlufo bn 2/ Tfqufncfs 2:4: nju jo Qpmfo fjo/ [xfj Xpdifo tqåufs gpmhufo ejf Sfjufs efs 4/ Ftlbespo eft 27/ Mbohfotbm{bfs Sfjufssfhjnfout nju jisfo Qgfsefo/ Jo efo Lbtfsofo xvsefo jo efo obdigpmhfoefo Kbisfo Bohfi÷sjhf wpo Fstbu{cbubjmmpofo bvthfcjmefu/ Ovs xfojhf Tpmebufo- ejf evsdi ejftft Ups tdisjuufo- ibcfo jisf Ifjnbu xjfefshftfifo/ Ft xbs ebt Mbohfotbm{bfs Tdijdltbmtups/