Fundstück (254): Erste Postsendung nach Kriegsende

Ein seltenes Stück Post Geschichte: Mit dem Einmarsch der Amerikaner am 5. April 1945 endete auch im Kreis Langensalza der Postverkehr, die bisherigen Briefmarken wurden verboten. Nach dem Einrücken russischer Truppen für die abgezogenen amerikanischen Soldaten öffnete am 17. Juli 1945 das Postamt in der Poststraße wieder. Es gab noch keinen neuen Briefmarken. Es gab den Poststempel des Tages und den roten Stempel „Gebühr bezahlt“. Kaufmann Paul Neuschütz aus der Rathausstraße brachte am 10. September 1945 so seine Postkarte auf die Reise. Am 1. Oktober 1945 gab es neue Briefmarken in Thüringen. Postbriefkasten in der Stadt wurden wieder geleert. Nun konnte man auch innerhalb Thüringens wieder Pakete verschicken.