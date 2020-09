Wer den Hof des Schlosses Dryburg betreten will, hatte an dieser Stelle vorab den Grund dafür anzugeben. Das Angabe- und Torhaus wurde im Jahr 1594 Vor dem Schlosse – so lautet auch der heutige Straßenname – errichtet und war jahrhundertelang der einzige Zugang zu dem Schloss. Hier wohnte der Landsknecht der Stadtwache samt Familie. Die Landsknechte bewachten Gefangene in der Burg, sorgten für Ordnung in der Stadt und kontrollierten den Zugang zum Schloss. Das abgebildete Aquarell schuf Ernst Baumgärtel 1946.