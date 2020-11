Fundstück (270): Restaurant & Weinstube Fürst Bismarck

1920 wurde aus der Gaststätte Fürst Bismarck das Haus Vaterland. Noch heute steht das Gebäude in der Langen Straße 19/Ecke Mühlgasse 1. Die Konkurrenz damals war groß: 1926 gab es in Langensalza 37 Restaurants und Gasthöfe, weitere vier Hotels (Schwan, Bürgerhof, Prinzen, Mohren) und acht Cafés und Konditoreien.

Gastwirt Fritz Kraft vom Haus Vaterland bot der SPD der Stadt die Räume für Schulungen und Versammlungen ab. Ab 1932 waren öffentliche Zusammenkünfte dieser Partei untersagt. Bewohner der Mühlgasse wussten, dass Kraft Räume seines Hauses auch stundenweise an Unteroffiziere und Soldaten der Kaserne in der Thamsbrücker Straße vermietete. Die Damen hatte er im Gasthaus angestellt. Seit der Sanierung ist der Schriftzug „Haus Vaterland“ wieder an der Hauswand zu lesen.