Fundstück (271): Der größte private Kostümverleih Thüringens

Adolf Bock betrieb in der Herrenstraße 5 einen Theater- und Kostümverleih, welcher der größte private in Thüringen war. Er lieferte der Bedarfsartikel für Veranstaltungen der Vereine und auch Abzeichen, Plaketten und Medaillen. Kleinere Theater bekamen von ihm die Kostüme für die Aufführung. 1956 verkaufte er zu 600-Jahrfeier mehr als 8000 gelochte Porzellanplaketten für 50 Pfennige das Stück. Zu sehen war vorn das dreitürmige Stadtwappen und auf der Rückseite das zweitürmige Siegel. Es ist keine dieser Plaketten in die heutige Zeit gekommen.