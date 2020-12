Fundstück (275): Langensalzaer Milliarden von 1923

Die Stadtväter von Langensalza konnten 1923 ihren notleidenden Bürgern nur noch durch den Druck von Not-Geld helfen. Es gab Milliarden-Geldscheine. Diese waren auch sehr nötig in jener Zeit, ein Hühnerei kostete im Oktober 1923 in der Stadt 35 Milliarden Mark. Jeder Schein trug die Unterschrift eines staatlichen Kontrollbeamten und des Bürgermeisters Tückhardt und seinen Stellvertreters Henschke. Der Magistrat kündigte auf jedem Schein die spätere Einlösung an, dazu kam es aber nie. Heute ist das Not-Geld von Langensalza ein gesuchtes Stück der Stadtgeschichte.