Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Nottertal-Heilinger Höhen. Die Fugängerin wird bei dem Unfall in Nottertal-Heilinger Höhen im Unstrut-Hainich-Kreis schwer verletzt. Der Autofahrer erleidet einen Schock.

Ein Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin ereignete sich am Dienstagmorgen in Nottertal- Heilinger Höhen. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 59-jährige Fußgängerin in den frühen Morgenstunden einen Fußgängerüberweg überqueren, als sie von einem Auto erfasst wurde.

Die Frau wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 42-jährige Autofahrer erlitt durch den Unfall einen Schock. Die Polizei nahm erste Ermittlungen zur Unfallursache auf.

