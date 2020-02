Kutzleben. Circa 30.000 Euro Schaden richtete ein Feuer in Kutzleben an. Eine frei stehende Garage brannte vollständig aus.

Garage in Kutzleben brennt vollständig aus: 30.000 Euro Sachschaden

Circa 30.000 Euro Schaden richtete ein Feuer am Mittwochabend in Kutzleben an. Eine frei stehende Garage brannte in der Freigutsgasse vollständig aus.

Laut Angaben der Polizei sind fünf Mopeds, die in der Garage lagerten, ebenfalls komplett zerstört. Zur Brandursachenermittlung hat die Kriminalpolizei ihre Arbeit aufgenommen.

Personen wurden nicht verletzt.

