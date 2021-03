In Kutzleben stand am Montag eine Gartenlaube in Flammen.

Gartenlaube in Kutzleben steht in Flammen

Kutzleben. Weil der Brand außerhalb der Ortschaft lag, musste die Feuerwehr einen Pendelverkehr einrichten, um die Wasserversorgung zu gewährleisten.

Eine Gartenlaube stand am Montagabend in der Mühlhäuser Straße in Kutzleben in Flammen. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Gebäude komplett zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Alarm ging gegen 18 Uhr ein, als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, brannte das Gebäude bereits lichterloh, informiert der stellvertretende Wehrleiter der Feuerwehr Bad Tennstedt, Steven Helbing.

Die Feuerwehr hatte zudem Mühe, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Weil die Gartenlaube außerhalb der Ortschaft liegt, sei es schwierig gewesen, die Wasserversorgung über das Hydrantennetz aufzubauen. Die Wehren aus Bad Tennstedt und Kutzleben entschieden sich deshalb für einen Pendelverkehr mit den Löschfahrzeugen. Auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Lützensömmern waren vor Ort, um bei den Löscharbeiten zu unterstützen. Nach etwa eineinhalb Stunden war das Feuer gelöscht. Die in der Laube gelagerten Gartengeräte konnten nicht mehr gerettet werden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Es bestehe der Verdacht auf Brandstiftung, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Mühlhäuser Polizei zu wenden, Telefon: 03601 / 4510.