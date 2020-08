Das Betriebsgebäude an der Kläranlage in Bad Langensalza. Das Dach über den Garagen soll angehoben werden, um neue Büroräume zu schaffen. Im Bild ist Abwassermeister Thomas Kisser.

Bad Langensalza. Der Zweckverband Mittlere Unstrut braucht wegen stetigem Zuwachs seit den 1990er-Jahren mehr Platz und will 880.000 Euro investieren.

Gebäude an Bad Langensalzaer Kläranlage wird erweitert

Das Verwaltungsgebäude der Verbandskläranlage in Bad Langensalza soll erweitert werden. Was in den 1990er-Jahren noch als unnötig erachtet wurde, soll Realität werden. Der Platz wird dringend gebraucht, weil der Abwasserzweckverband Mittlere Unstrut kräftig gewachsen ist und, um neue Vorschriften zu erfüllen.