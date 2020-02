Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gebürtiger Langensalzaer schreibt über Poesie und Wirklichkeit

Nach den Jahrzehnten in Schleswig-Holstein zieht es den in Erfurt geborenen Andreas Fehler immer wieder in die Heimat. In Bad Langensalza aufgewachsen, ist Thüringen für ihn Heimat: „Hier spricht man meine Sprache. Aus unserer Landes-, Kultur- und Literaturgeschichte, in unserer Natur und Landschaft zu sein, schöpfe ich Kraft und Inspiration. Meist ist es das Kleine und Leise, was mich emporhebt. Ich muss es aber erst erkennen können, dann verstehen lernen. Darum reise ich stets mit vielen Büchern und entdecke in Bad Langensalza immer wieder neue Dinge.“

Der aktuelle Erzählband ist, so betitelt der Autor, „ein Griff in die Mottenkiste“. Die besten Erzählungen der letzten zwanzig Jahre zusammengefasst, Texte, die inhaltlich und formal gut sind. „Sie haben dem Leser noch im Hier und Jetzt etwas zu sagen. Das Beste aber, die Erzählungen geben zu denken, denn sie handeln von uns - selbst wenn das Geschriebene erfunden ist“, erklärt Fehler.

Drei Jahre hat es gedauert, bis das Buch in den Druck ging. Neben vorhandenem Inhalt sollte es ein aktueller Text sein. Der Autor entschied sich für ein erfundenes Streitgespräch zwischen Luther und Müntzer. Gast im aktuellen Buch ist Ute Pfeiffer mit kurzen Texten, die gut hinüberleiten in die Texte und vorzüglich in den Ton der Erzählungen Fehlers passen.

Sein Schreiben erzählt vom Menschen. „Es handelt von unseren Masken und vom Lächeln. Es ist politisch, leise ironisch, niemals böse. Lernen soll der Leser, selbstkritisch sein, wie der Autor, aus der Literatur lernen, wie man mit Freude nachdenkt, zu humanistischen Schlüssen kommt, unsere Zeit besser zu machen. Aber auch unterhalten soll mein Buch, denn wer seine Leser nicht liebt, erreicht in der Kunst nichts“, sinniert der Autor. Zum Schreiben kam Fehler durch Lesen und Arbeit, die mit wissenschaftlicher Lektüre zu tun hat. Der Titel des aktuellen Werkes ist als ein Spiegel unserer Zeit zu sehen. Doppeldeutig meint ihn der Autor, negativ, weil desillusionierend und dann die Frage: Was, wenn wir es Morgen schon geschafft haben?

Der Autor hat sich entschlossen, von jedem verkauften Buch einen Euro für die Jaguare des brennenden Amazonas zu spenden. Als weitere literarische Projekte hat Fehler die Geschichte des Schlosses Dryburg, eine Novelle über die „schönen Landschaften von Auschwitz“ des Flensburger Malers Hansen sowie einen Fachartikel über die Insektenfauna des Langensalzaer Travertins im Kopf.