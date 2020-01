Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gedanken auf der Buckelpiste

Der Landkreis – unendliche Weiten. Und so, wie das Raumschiff Enterprise sich einst aufmachte (eigentlich: sich aufmachen wird, nämlich im Jahre 2200), um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen, so brechen auch wir Redakteure täglich auf, die hintersten Winkel des UH-Kreises zu erkunden. Selbst nach Jahren gibt es dabei immer noch unentdeckte Ecken. Mir ging es so, als ich kürzlich vom Navi erstmals über die Plattenpiste zwischen Bollstedt und Grabe gelotst wurde. Ein echtes Abenteuer, eine Straße, die jedes Auto besiegen kann. Da wünscht man sich die Enterprise-Technik des Beamens herbei, mit der man sich körperlos sekundenschnell hin- und herversetzen kann.

Andererseits würde dann was fehlen. Bei den vielen Fahrten leistet mir das Radio Gesellschaft. Je nach Sender lernt man was, bleibt informiert oder kann die Singstimme trainieren. Was mir auffiel: Die Verkehrsmeldungen werden immer detaillierter. Da werden inzwischen Hindernisse gemeldet wie zum Beispiel „Teile einer Hinterachse“ oder „mehrere Vierkanthölzer“. Ich warte schon auf Meldungen wie „Zwischen Groß- und Kleinballhausen liegt eine mit maritimen Motiven bemalte, hölzerne und messingbeschlagene Seemannkiste auf der Straße.“