Gedenken an Kriegsopfer in Mühlhausen und Langula

In vielen Orten wurde am Volkstrauertag den Opfern von Krieg und Gewalt gedacht, so auch in Langula und Mühlhausen.

In Langula hielt Pfarrerin Christiane Apitzsch-Pokoj einen Gedenkgottesdienst. In kurzen Worten erinnerte sie an die über dreißigjährige Friedensdekade, auch wenn die Welt heute nicht sehr friedlich sei. Das Gedenken am Volkstrauertag könne heute nur ein Einsatz für den Frieden sein. Im Anschluss legten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr einen Kranz am Denkmal nieder.

In Langula legten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr am Denkmal bei der Sankt Georg Kirche einen Kranz nieder. Foto: Klaus Dreischerf / TA

Im kleinen Kreis erinnerte auch die Stadt Mühlhausen an die Millionen Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD), Bürgermeisterin Beate Sill (parteilos), Vize-Landrat Klaus Zunke-Anhalt (CDU) sowie der Stadtratsvorsitzende Thomas Ahke (Freie Wähler) legten Gedenkkränze am Denkmal „Am Löwen“ nieder.

„Es liegt mir am Herzen, dass wir diesen Tag auch in diesem Jahr begehen. An Stätten wie unserem Löwen können wir erkennen, welch traurige Spuren die Kriege in unserem Land und in den Herzen der hier lebenden Menschen hinterließen. Hier können nachwachsende Generationen vor Ort Geschichte erfahren und begreifen, wie wertvoll Frieden und Menschenrechte sind“, wird Johannes Bruns zitiert.