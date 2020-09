Zu einer Kundgebung lädt der Kreisverband der Linken am Sonntag, 13. September, um 10 Uhr am Denkmal für die Opfer des Faschismus auf dem Bahnhofsvorplatz in Mühlhausen ein. Reden wird unter anderem Katharina König-Preuss (Linke). Der zweite Sonntag im September gilt seit 1945 als fester Gedenktag. Orte wie Halle und Hanau, Begriffe wie NSU, Namen wie Walter Lübcke und rechte Netzwerke in Polizei und Bundeswehr würden zeigen, dass es wichtig sei, gegen Faschismus, Rassismus und Antisemitismus aufzutreten, heißt es in einer Mitteilung.