Mühlhausen. Ein musikalisch-litarisches Gedenkkonzert überträgt die Stadt Mühlhausen am heutigen Freitag, 5. Mai, live aus der Marienkirche ins Internet.

Gedenkkonzert aus Mühlhausen als Live-Übertragung

Das Eröffnungskonzert der Mühlhäuser Marienkonzerte ist am heutigen Freitag, 8. Mai, ab 20 Uhr als Livestream im Internet zu erleben. Unter dem Titalen „Von der Erhabenheit des Friedens“ ist es dem Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren gewidmet. Stadtorganist Dennis Ph Wilke spielt an diesem Abend musikalische Bearbeitungen von Werken aus Russland, Großbritannien, Frankreich, den USA und Deutschland. MDR-Hörfunksprecher Axel Thielmann liest zwischen der Musik eine Textbearbeitung nach Thomas Manns Rede „Deutschland und die Deutschen“.

Die Live-Übertragung aus der Marienkirche wird bereits ab 19.30 Uhr freigeschaltet und ist unter www.muehlhausen-live.de zu sehen.