Gehweg am Mühlhäuser Schwanenteich erhält frischen Belag

Seit Anfang der Woche sind Mitarbeiter des städtischen Bauhofs damit beschäftigt den geschlämmten Gehweg der Schwanenteichallee zu sanieren. Die Ränder des Wegs der unmittelbar am Teich verläuft wurden vom Wildwuchs befreit. Mit einem Minibagger habe man später die alte Deckschicht entfernt und entsorgt, heißt es von der Baustelle. Der Weg der häufig von Spaziergängern und Radfahrern genutzt wird war in die Jahre gekommen.

Tiefe Pfützen, Risse und Löcher haben die Sanierung nötig gemacht. Vorsichtig und mit viel Geschick beim Nivellieren bringt Steffen Erdmann (links) gemeinsam mit Baggerführer David Beck am Donnerstagnachmittag die frische Wassergebundene Decke auf, das gemischte Material wird im Anschluss mit einer Walze verdichtete. In der kommenden Woche sollen die Arbeiten am Weg abgeschlossen werden.