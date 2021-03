Geld für Familienförderung im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Landkreis erhält Fördermittel in Höhe von 756.600 Euro für das Projekt „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“.

Der Landkreis hat kürzlich den Zuwendungsbescheid für das Projekt „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ in Höhe von 756.642 Euro erhalten. Wie es in einer Mitteilung des Landratsamtes heißt, stellte das Land dafür schon in den beiden vorherigen Jahren finanzielle Mittel zur Verfügung.

Die Projekte sollen vor allem die Begegnung und das Zusammenleben von Jung und Alt stärken. Bis zum 21. April können noch Mikroprojektanträge eingereicht werden.