Dieser Abschnitt der Bahnhofstraße in Oberdorla wurde in den 1990ern ausgebaut. Nun müssen die Anwohner für die Arbeiten zahlen.

Oberdorla. Die Bescheide sollen die Anwohner kurz vor Weihnachten erreichen. Der Gemeinderat muss in den nächsten Tagen noch das Büro beauftragen, das die Höhe der Beiträge berechnet.

Geld für knapp 20 Straßen in der Vogtei

Anwohner von 15 bis 20 kommunalen Straßen in der Vogtei werden kurz vor Weihnachten einen Bescheid über Straßenausbaubeiträge bekommen. Das kündigte Vogtei-Bürgermeister Christian Hecht (parteilos) am Montagabend vor dem Gemeinderat an.