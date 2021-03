Gemeinde Herbsleben will Verkehrskonzept mit Studenten umsetzen

Das neue Verkehrskonzept soll unter anderem das Parken regeln. Denn in den zum Teil engen Straße wie hier in der Rosa-Luxemburg-Straße würde die Feuerwehr im Ernstfall nur mit Schwierigkeiten durchkommen.

Herbsleben. Anwohner verursachen Verkehrsprobleme in engeren Straßen. Gemeinde will mit Studenten der FH Erfurt kooperieren.

Noch in diesem Jahr will die Gemeinde Herbsleben ein Verkehrskonzept auf den Weg bringen, das die Verkehrsprobleme in engeren Straßen lösen soll. Denn laut Bürgermeister Reinhardt Mascher (CDU) parken immer wieder Anwohner auf den Gehwegen und blockieren den Durchgangsverkehr. Die Gemeindeverwaltung will das Projekt für Studenten der Fachhochschule Erfurt ausschreiben. Damit sollen Kosten gespart werden.